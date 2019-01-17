Томос-тур по украинским городам и селам приносит Петру Порошенко не только политические дивиденды. В Сети живо обсуждают фотографию, на которой подвыпившему гаранту селяне целуют руки.

"Томос-тур" по украинским городам и селам приноситПетру Порошенко не только политические дивиденды. В Сети живо обсуждаютфотографию, на которой подвыпившему гаранту селяне целуют руки.Снимок сделан в Житомирской области, где Порошенко такжедемонстрировал победу "свободной Украины" над "религиознымдиктатом" России. На выходе из раскольнического храма президента окружилатолпа, а пенсионерка бросилась целовать украинскому лидеру руки.Пользователям фото напомнило снимок бывшего президентаЯнуковича, которое неоднократно критиковали сторонники Майдана. Тогда пожилаяженщина в толпе так же целовала руки украинскому лидеру.Свое мнение по поводу такого "выражения народной любви"– а также о "томос-туре" – высказал один из священников "новойцеркви" Александр Зайцев. Он не хотел присутствовать на мероприятии -однако, по его словам, положение обязывало."Видел поддатого "гаранта" перед входом насобор и пьяного вдрызг опосля! Что больше всего в этом всем меня шокировало, точто определение "тупые селяне", оказалось совсем не фейковым, ибобабы с Житомирских окрестностей аж кипятком писялись, кода их касалась "вшивотварящаядлань" ПороЖенко !", – делится впечатлениями Зайцев (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).Однако больше всего "филаретовского" служителязанимает другой вопрос: во сколько бюджетных денег обошелся стране томос?, пишет "Политнавигатор". "Сколько перекачал Варфоломею на счета бабла. Думаю, что неменьше чем половину от последнего транша", – подсчитывает Зайцев.Напомним, по данным аналитиков, действующий президентУкраины неожиданно для всех вышел на второе место в предвыборнойгонке, выжав максимум из учиненного им церковного раскола. Таким образом, сейчасвторой тур выглядит так: Юлия Тимошенко против Петра Порошенко. Подобнаядиспозиция абсолютно не устраивает последнего, поскольку сулит его разгромноепоражение на выборах президента Украины в марте. Да и лидер украинской партии "Батькивщина" заявила о своей уверенности в победе на выборах. По ее мнению, у Петра Порошенко шансов нет, передает