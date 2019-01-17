Томос-тур по украинским городам и селам приносит
Петру Порошенко не только политические дивиденды. В Сети живо обсуждают
фотографию, на которой подвыпившему гаранту селяне целуют руки.
"Томос-тур" по украинским городам и селам приносит
Петру Порошенко не только политические дивиденды. В Сети живо обсуждают
фотографию, на которой подвыпившему гаранту селяне целуют руки.
Снимок сделан в Житомирской области, где Порошенко также
демонстрировал победу "свободной Украины" над "религиозным
диктатом" России. На выходе из раскольнического храма президента окружила
толпа, а пенсионерка бросилась целовать украинскому лидеру руки.
Пользователям фото напомнило снимок бывшего президента
Януковича, которое неоднократно критиковали сторонники Майдана. Тогда пожилая
женщина в толпе так же целовала руки украинскому лидеру.
Свое мнение по поводу такого "выражения народной любви"
– а также о "томос-туре" – высказал один из священников "новой
церкви" Александр Зайцев. Он не хотел присутствовать на мероприятии -
однако, по его словам, положение обязывало.
"Видел поддатого "гаранта" перед входом на
собор и пьяного вдрызг опосля! Что больше всего в этом всем меня шокировало, то
что определение "тупые селяне", оказалось совсем не фейковым, ибо
бабы с Житомирских окрестностей аж кипятком писялись, кода их касалась "вшивотварящая
длань" ПороЖенко !", – делится впечатлениями Зайцев (орфография и
пунктуация оригинала – Прим. ред).
Однако больше всего "филаретовского" служителя
занимает другой вопрос: во сколько бюджетных денег обошелся стране томос?, пишет "Политнавигатор". "Сколько перекачал Варфоломею на счета бабла. Думаю, что не
меньше чем половину от последнего транша", – подсчитывает Зайцев.
Напомним, по данным аналитиков, действующий президент
Украины неожиданно для всех вышел на второе место в предвыборной
гонке, выжав максимум из учиненного им церковного раскола. Таким образом, сейчас
второй тур выглядит так: Юлия Тимошенко против Петра Порошенко. Подобная
диспозиция абсолютно не устраивает последнего, поскольку сулит его разгромное
поражение на выборах президента Украины в марте. Да и лидер украинской партии "Батькивщина" заявила о своей уверенности в победе на выборах. По ее мнению, у Петра Порошенко шансов нет, передает