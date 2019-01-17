Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал Дни.ру выдвинутые от России на международный музыкальный конкурс кандидатуры. Ранее стало известно, что, скорее всего, честь нашей страны на Евровидении будет защищать Сергей Лазарев, которого будет готовить к этому важному событию команда Филиппа Киркорова.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал "Дни.ру" выдвинутыеот России на международный музыкальный конкурс кандидатуры. Ранее сталоизвестно, что, скорее всего, честь нашей страны на "Евровидении" будет защищатьСергей Лазарев, которого будет готовить к этому важному событию команда ФилиппаКиркорова."Жду официального подтверждения данной информации в конце января. Но если она достоверна, то я рад, что Филипп Киркоров откликнулся на мой призыв. Он уже долгие годы не теряет надежды покорить этот музыкальный Олимп. Для него "Хрустальный микрофон", главный приз является желанной целью", – заявил Манукян. Он добавил, что не сомневается, что и в этот раз Киркоров приготовит шикарную постановку и выигрышную песню для России."Ведь он уже это сделал в 2016 году, и зрители ту попытку оценили на 12 баллов. Правда, жюри на оценки поскупилось. Остается единственный вопрос – поедет он с Лазаревым или с Панайотовым на "Евровидение"?" – отметил эксперт. При этом он добавил, что до сих пор уверен, что Филипп и сам мог бы достойно представить нашу страну на этом престижном конкурсе."Я предложил отправить его на этот конкурс – и, на мой взгляд, у него неплохие шансы на победу в нем", – ранее говорил "Дни.ру" Вадим Манукян об участии Киркорова в . Теперь, похоже, короля российской эстрады обогнал более молодой певец.Напомним, конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в израильской столице – Тель-Авиве. Среди претендентов в шорт-листе помимо Киркорова и Лазарева – Александр Панайотов, Ольга Бузова, Manizha, Егор Крид и Лена Темникова.