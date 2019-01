Компания Oppo (принадлежит китайскому холдингу BBK Electronics — как и Vivo с One Plus) готовит к анонсу камеру для смартфонов с 10-кратным гибридным оптическим зумом. Разработка будет показана в рамках выставки Mobile World Congress (MWC) 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Компания Oppo (принадлежит китайскому холдингу BBK Electronics — как и Vivo с One Plus) готовит к анонсу камеру для смартфонов с 10-кратным гибридным оптическим зумом. Разработка будет показана в рамках выставки Mobile World Congress (MWC) 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.Фокусное расстояние эквивалентно 15,9–159 мм, что делает камеру "три в одном": она получит ультраширокоугольную линзу, основной и телефотообъектив, напоминающий перископ у подводной лодки. В Oppo обещают, что пользователи могут приближать картинку без потери качества (хотя, видимо, не всем диапазоне зума). Также заявлена поддержка оптической стабилизации изображения.Значения диафрагмы в компании не раскрыли, однако этот параметр важен для качественной съемки. Как отмечает The Verge, модель Asus Zenfone Zoom, обладающая 3-кратным зумом (f/2,7–4,8), показывала невыдающиеся результаты, и даже iPhone XS с "телефотообъективом" (f/2,4) снимает хуже, чем если вести съемку на основную камеру и обрезать снимок.Новая камера будет представлена на MWC 2019 c следующем месяце. Будет ли показан фотомодуль отдельно либо полноценный коммерческий продукт в виде смартфона, не уточняется.”Credit Suisse: производство смартфонов упадет до уровня 2013-го читайте такжеНа MWC 2017 компания привозила прототип смартфона с 5-кратным оптическим зумом, однако в коммерческом устройстве технология 5x Dual Camera Zoom так и не была воплощена. В этот раз, говорят в Oppo, инновационная камера готова к серийному производству.