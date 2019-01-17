Автобиографическая работа Становление бывшей первой леди США Мишель Обамы побила рекорд продаж бестселлера 50 оттенков серого Э.Л. Джеймс. Последняя книга установила настолько высокую планку, что продержалась в топе почти семь лет.

Автобиографическая работа "Становление" бывшей первой леди США Мишель Обамы побила рекорд продаж бестселлера "50 оттенков серого" Э.Л. Джеймс. Последняя книга установила настолько высокую планку, что продержалась в топе почти семь лет, сообщает CNN.С ноября 2018 года "Становление" возглавляет рейтинги продаж в интернет-магазине Amazon. Всего было продано 3,4 миллиона экземпляров этой книги.За первую неделю было продано 1,4 миллиона копий книги Мишель Обамы. Издательству Penguin Random House даже пришлось заказывать экстренный тираж книги – в рождественские каникулы во многих магазинах экземпляры "Становления" закончились.Автобиография Обамы обошла на 2,1 миллиона копий ближайшего конкурента — поваренную книгу "Magnolia Table" Джоанны Джеймс.С 1995 года лишь семь книг продержались в топе Amazon дольше "Становления". Помимо "50 оттенков серого" это "Код да Винчи" Дэна Брауна (2003), "Новая земля: пробуждение к своей жизненной цели" Экхарта Толле (2005) и четыре книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере – "Гарри Поттер и Кубок огня" (2000), "Гарри Поттер и Орден Феникса" (2003), "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (2005) и "Гарри Поттер и Дары смерти" (2007).