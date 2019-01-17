Жизнь в танце. Уже в это воскресенье во Дворце детского творчества пройдут Чемпионаты и Первенства региона по танцевальному спорту. В программе состязаний – спортивные танцы и брейк-данс. За тем, как готовятся участники к ответственным соревнованиям, наблюдали мои коллеги.

Жизнь в танце. Уже в это воскресенье во Дворце детского творчества пройдут Чемпионаты и Первенства региона по танцевальному спорту. В программе состязаний – спортивные танцы и брейк-данс. За тем, как готовятся участники к ответственным соревнованиям, наблюдали мои коллеги.Уже в эти выходные Дима будет выступать перед сотней соперников со всего региона. В воскресенье во Владимире пройдет чемпионат области по танцевальному спорту. Энергия движения, танца и драйва захлестнет Дворец детского творчества на улице Мира. Свои силы покажут и те, кто занимается брейк-дансом. В начале каждый участник будет выступать отдельно. У танцора будет всего несколько секунд, чтобы показать всё, на что он способен. А вот лучшие из лучших выйдут на состязание в финале один на один.Дима, несмотря на юные годы, уже опытный брейк-дансер. Намерен выложиться по полной, но для него, все же, главное не победа, а участие.Дмитрий Калабашкин, участник соревнований: "Сейчас я не думаю о победах или поражениях. Мне так проще настраиваться. Мне главное выйти, сделать все красиво, круто, четко, не налажать. Вот. Чтобы зрители поорали. Для меня это важней, чем победа".Но желающих выиграть будет немало. Победители состязаний поедут в Казань, где пройдет Чемпионат России по танцевальному спорту. Более того, впервые на территории региона соревнования пройдут в лучших спортивных традициях: сильнейшим танцорам будут присуждаться спортивные разряды.Алексей Белов, председатель комитета по брейк-дансу Владимирской области: "Будут первые соревнования, именно соревнования, не фестиваль, а именно соревнования. Где раньше это были танцоры, сейчас – это танцоры-спортсмены. Они будут получать уже звания спортивные, спортивные книжки, ну как во всех соревнованиях".Судить спортсменов брейк-дансеров будут судьи из Москвы. По словам организаторов, среди них будут и настоящие легенды танцпола. Больше всего участников, говорят владимирские тренеры, будет в возрастной категории от 7 до 10 лет. И среди целей предстоящих соревнований — помочь реализовать свой потенциал тем, кто только начинает свой путь в большой танец.Арарат Акопян, заместитель председателя комитета по брейк-дансу Владимирской области: "Можно заниматься дома, можно заниматься для себя. Но если ты делаешь вклад, неважно в какой это чемпионат именно, который в сетке соревнований или просто фестиваль, который устраиваются многими другими ребятами, чтобы они могли и там себя реализовать. Вот наша цель, я думаю".В планах у владимирских брейк-дансеров провести чемпионаты городов и области. Спортивные танцы в регионе продолжают набирать обороты.