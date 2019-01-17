Известный московский колдун Артем Бесов считает разоблачительный фильм Бориса Соболева Идущие к черту, который вышел на канале Россия про телепроект Битва экстрасенсов, желанием федерального телеканала создать аналогичную программу.

Известный московский колдун Артем Бесов считает разоблачительный фильм Бориса Соболева "Идущие к черту", который вышел на канале "Россия" про телепроект желанием федерального телеканала создать аналогичную программу."Конечно, просто так подобные фильмы не снимаются и тем более не показываются в "прайм-тайм" когда их может увидеть большая аудитория нежели в любой другой день", – поделился он соображениями с "Дни.Ру". Бесов при этом не исключил наличия каких-то "разборок" между крупными эзотерическими "кланами".Колдун не стал комментировать то, как его коллеги по магическому цеху "проваливали" в фильме все предлагавшиеся им испытания. Однако отдельно остановился на личности покойной Джуны Давиташвили, которая в одной из серий "Идущих к черту" была представлена сценаристами и опрошенными ими экспертами не с самой лучшей стороны. "Я могу поверить во все, но одна вещь совершенно не стыкуется: если Джуна была такой уж шарлатанкой, каким же тогда образом она могла получить в советское время целый особняк на Старом Арбате, в котором жила до самой смерти?" – бьется в припадке от возмущения Бесов .– Да и стали бы общаться и дружить с шарлатанкой звезды эстрады и кино, политики, общественные деятели?!"В любом случае, уверен колдун, людей, верящих в сверхъестественное и стремящихся воспользоваться помощью эзотериков, меньше не станет, несмотря ни на какие фильмы. "Но и человек, отправляющийся к экстрасенсу, тоже должен включать мозг, понимая, к примеру, что не может быть диагностики по телефону, телевизору или по почте", – сказал Бесов.Также еще одним признаком шарлатанства экстрасенс назвал тех, кто предлагает клиенту приходить снова и снова для достижения результата. "Эзотерик либо берется и решает проблему, обозначая сроки, или не берется вообще, а истории из цикла "надо еще раз прийти, потому что не сработало", должны настораживать сразу", – заключил Бесов.