Американские конгрессмены намерены допросить переводчиков, которые работали на встречах президентов США и России.

Американские конгрессмены намерены допросить переводчиков, которые работали на встречах президентов США и России. Запрос в Белый дом направили два сенатора от Демократической партии — Боб Менендес, член Рейтингового комитета сената по иностранным делам, и Джек Рид, член Рейтингового комитета сената по вооруженным силамПровести допрос решили после недавней публикации в Washington Post. Там появилась статья о том, что Дональд Трамп скрыл от администрации Штатов некоторые детали встреч с Владимиром Путиным. Американский лидер эту информацию опровергает, сообщает телеканал "Россия 24".Сенаторы также попросили Белый дом подтвердить, что президент Трамп должным образом сохранил все записи своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.