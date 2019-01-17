Томос-тур Петра
Порошенко по городам Украины проходит на фоне рейдерского захвата канонических
церквей служителями и их пособниками из новой автокефальной церкви. Сам
президент клянется, что кровопролития в стране не будет, но стычки в храмах
продолжаются и дело пахнет большой войной.
Томос-тур Петра
Порошенко по городам Украины проходит на фоне рейдерского захвата канонических
церквей служителями и их пособниками из новой автокефальной церкви. Сам
президент клянется, что кровопролития в стране не будет, но стычки в храмах
продолжаются и дело пахнет большой войной.
Вот уже неделю
президент светского государства возит по областям Украины томос – документ,
предоставляющей Украинской православной церкви автокефалию. При этом Порошенко
не говорит о том, что в новую церковь согласились
войти далеко не все приходы страны. Священники не хотят служить
Константинопольскому патриархату, который выдал томос с грубыми нарушениями.
Тем, кто
противится и отказывается принять стамбульскую филькину грамоту, грозят
расправой. Информация о фактах силовых захватов церквей поступает из Житомирской
и Сумской областей, с Волыни и из Львова.
Так, архиепископ
Климент сообщил, что священники новой церкви пришли в храм в Черниговской
области в сопровождении членов украинской националистической организации С-14.
Полиция никак не отреагировала на действия захватчиков, которые пытались
выгнать прихожан из церквей.
В селе Бронницы
Волынской области проблему перехода храмов в автокефалию почему-то решали
депутаты местного совета: они проголосовали за переход в новую церковь
местной общины канонической православной церкви. Но прихожане отказались
выполнять распоряжение светских властей.
Священнослужители
Нежинской епархии канонической православной церкви потребовали от властей
Украины прекратить разжигание религиозной вражды. Там произошел рейдерский
захват одного из приходов в селе Оленевка.
На этом фоне катающийся
по стране с томосом Петр Порошенко проллобировал в Верховной раде принятие закона
об изменении юрисдикции религиозных общин на Украине. Этот документ обязывает
все приходы перейти в лоно новой церкви. Президент клянется, что он позволит
избежать кровопролития при смене церковной юрисдикции.
Ранее украинские
власти, в том числе и сам Порошенко, неоднократно заявляли, что не намерены
вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Наблюдатели полагают, что
проект автокефалии на Украине – дело рук США и их союзников, а глава государства
лишь игрушка в их руках.
Напомним, что 5 января
вселенский патриарх Варфоломей (как он сам себя называет) подписал томос о
предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). На следующий день
в Стамбул прилетели Петр Порошенко и глава новой структуры митрополит Епифаний
Думенко, которым в торжественной обстановке вручили документ.
После
того как томос доставили в Киев, выяснилось, что он оформлен с грубыми
нарушениями: подписи на документе не оставили те, кому это положено было
сделать по церковным канонам. Бумагу срочно пришлось везти обратно в Турцию, и
только 10 января томос вернулся в украинскую столицу.
После
этих плясок вокруг томоса, Порошенко вместе со священниками начал возить его по
стране, рассказывая жителям о своих заслугах в получении документа. Города и
автодороги Украины завешаны агитацией, которая подчеркивает роль президента в
церковных делах.
Во
время томос-тура, как окрестили эту поездку в соцсетях, Порошенко потребовал от
Русской православной церкви показать свой томос об автокефалии. В Москве ему
напомнили, что РПЦ и Константинопольский патриархат не имеют томоса, поскольку
были основаны решением церковного собора.
К
слову сказать, господин Порошенко, который считает себя православным христианином,
умудрился запятнать себя поступками, свидетельствующими о настоящем
грехопадении. К примеру, на Украине уже есть иконы с изображением Петра
Порошенко и его семьи. В 2016 году в СМИ попали снимки, сделанные в храме на
территории государственной резиденции главы Незалежной. На фреске изображены
мужчина, женщина и четверо детей, которые внешне напоминают членов семьи
Порошенко.
Помимо
этого, в католическое Рождество 25 декабря 2018 года, которое на Украине
отмечают не более 5% населения, Петр Порошенко поздравил с праздником граждан
страны. Телеобращение транслировалось в центре Киева на больших экранах.