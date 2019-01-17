Томос-тур Петра Порошенко по городам Украины проходит на фоне рейдерского захвата канонических церквей служителями и их пособниками из новой автокефальной церкви. Сам президент клянется, что кровопролития в стране не будет, но стычки в храмах продолжаются и дело пахнет большой войной.

Томос-тур ПетраПорошенко по городам Украины проходит на фоне рейдерского захвата каноническихцерквей служителями и их пособниками из новой автокефальной церкви. Сампрезидент клянется, что кровопролития в стране не будет, но стычки в храмахпродолжаются и дело пахнет большой войной.Вот уже неделюпрезидент светского государства возит по областям Украины томос – документ,предоставляющей Украинской православной церкви автокефалию. При этом Порошенконе говорит о том, что в новую церковь согласилисьвойти далеко не все приходы страны. Священники не хотят служитьКонстантинопольскому патриархату, который выдал томос с грубыми нарушениями.Тем, ктопротивится и отказывается принять стамбульскую филькину грамоту, грозятрасправой. Информация о фактах силовых захватов церквей поступает из Житомирскойи Сумской областей, с Волыни и из Львова.Так, архиепископКлимент сообщил, что священники новой церкви пришли в храм в Черниговскойобласти в сопровождении членов украинской националистической организации С-14.Полиция никак не отреагировала на действия захватчиков, которые пыталисьвыгнать прихожан из церквей.В селе БронницыВолынской области проблему перехода храмов в автокефалию почему-то решалидепутаты местного совета: они проголосовали за переход в новую церковьместной общины канонической православной церкви. Но прихожане отказалисьвыполнять распоряжение светских властей.СвященнослужителиНежинской епархии канонической православной церкви потребовали от властейУкраины прекратить разжигание религиозной вражды. Там произошел рейдерскийзахват одного из приходов в селе Оленевка.На этом фоне катающийсяпо стране с томосом Петр Порошенко проллобировал в Верховной раде принятие законаоб изменении юрисдикции религиозных общин на Украине. Этот документ обязываетвсе приходы перейти в лоно новой церкви. Президент клянется, что он позволитизбежать кровопролития при смене церковной юрисдикции.Ранее украинскиевласти, в том числе и сам Порошенко, неоднократно заявляли, что не намеренывмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Наблюдатели полагают, чтопроект автокефалии на Украине – дело рук США и их союзников, а глава государствалишь игрушка в их руках.Напомним, что 5 январявселенский патриарх Варфоломей (как он сам себя называет) подписал томос опредоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). На следующий деньв Стамбул прилетели Петр Порошенко и глава новой структуры митрополит ЕпифанийДуменко, которым в торжественной обстановке вручили документ.Послетого как томос доставили в Киев, выяснилось, что он оформлен с грубыминарушениями: подписи на документе не оставили те, кому это положено былосделать по церковным канонам. Бумагу срочно пришлось везти обратно в Турцию, итолько 10 января томос вернулся в украинскую столицу.Послеэтих плясок вокруг томоса, Порошенко вместе со священниками начал возить его постране, рассказывая жителям о своих заслугах в получении документа. Города иавтодороги Украины завешаны агитацией, которая подчеркивает роль президента вцерковных делах.Вовремя томос-тура, как окрестили эту поездку в соцсетях, Порошенко потребовал отРусской православной церкви показать свой томос об автокефалии. В Москве емунапомнили, что РПЦ и Константинопольский патриархат не имеют томоса, посколькубыли основаны решением церковного собора.слову сказать, господин Порошенко, который считает себя православным христианином,умудрился запятнать себя поступками, свидетельствующими о настоящемгрехопадении. К примеру, на Украине уже есть иконы с изображением ПетраПорошенко и его семьи. В 2016 году в СМИ попали снимки, сделанные в храме натерритории государственной резиденции главы Незалежной. На фреске изображенымужчина, женщина и четверо детей, которые внешне напоминают членов семьиПорошенко.Помимоэтого, в католическое Рождество 25 декабря 2018 года, которое на Украинеотмечают не более 5% населения, Петр Порошенко поздравил с праздником гражданстраны. Телеобращение транслировалось в центре Киева на больших экранах.