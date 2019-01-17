Конституционный суд России обязал федерального законодателя уточнить норму закона о СМИ по их учредителям с двойным гражданством

Нет ясности в вопросе о том, может ли гражданин России, имеющий гражданство другого государства, реализовывать свои корпоративные права в пределах 20% долей уставного капитала хозяйственного общества, — приводит РИА Новости выдержку из материалов суда.Отмечается, что в условиях такой неопределённости возникают непредвиденные риски как для имущественных прав совладельца, так и для правоспособности самого хозяйственного общества. Уточняется, что по указанным позициям норма не соответствует российской Конституции.