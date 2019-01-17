Ксения Собчак – экс-кандидат в президенты РФ, телеведущая и журналистка – приехала в Киев и сделала видеозапись на Европейской площади. Она внесена в базу данных украинского сайта Миротворец.

Ксения Собчак – экс-кандидат в президенты РФ, телеведущая и журналистка – приехала в Киев и сделала видеозапись на Европейской площади. Она внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец".На сайте указано, что Собчак сознательно нарушила границы Украины, посетив Крым в апреле 2014 года. Также "Миротворец" ставит ей в вину то, что она оправдывала "оккупацию" Крыма. При этом сама Собчак заявляла, что считает, будто Крым принадлежит Украине, однако "так просто отдать его обратно не получится". Она добавляет, что, по ее мнению, судьбу Крыма должен решить референдум на Украине и в России.Как сообщает РИА Новости, о своей поездке в Киев Собчак написала в Instagram Stories. На размещенном там снимке она написала "Ну привет, kieв!)))", употребив написание, не использующееся ни в русском, ни в украинском, ни в английском языках.