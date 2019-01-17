Так же сегодня стало известно, что одного фигуранта громкого уголовного дела все же освобождают по УДО. Речь идет о Сергее Курышеве. Информация о том, что его ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворено, появилась на сайте того же Петушинского районного суда, где сегодня отказали в УДО Филиппову.

Так же сегодня стало известно, что одного фигуранта громкого уголовного дела все же освобождают по УДО. Речь идет о Сергее Курышеве. Информация о том, что его ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворено, появилась на сайте того же Петушинского районного суда, где сегодня отказали в УДО Филиппову. Дело рассматривали 14 января. Напомним, бывшего депутата ЗакСобрания Курышева приговорили к 5,5 годам колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом в июне 2015 года. А в ноябре 2018-го Сергея Курышева признали виновным в подделке платежных документов и назначили наказание в виде лишения свободы сроком еще на 2 года. Но спустя 2 месяца после вынесения этого решения экс-депутат выходит на свободу. В колонии Сергей Курышев провел 3,5 года. Последнее время он отбывал наказание в ИК-2 города Покрова. Сергей Курышев стал одним из основных свидетелей обвинения по делу бывшего вице-губернатора Дмитрия Хвостова. Напомню, в результате экс-чиновника отправили за решетку на 11 лет.