Матчем в столице Дальнего Востока между местным Адмиралом и череповецкой Северсталью стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Гости, которым домашняя победа с моряками далась с трудом (2:1), на сей раз выиграли более уверенно – 4:2.

Матчем в столице Дальнего Востока между местным "Адмиралом" и череповецкой "Северсталью" стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Гости, которым домашняя победа с "моряками" далась с трудом (2:1), на сей раз выиграли более уверенно – 4:2.Счет открыл форвард гостей Эштон на 5-й минуте и в дальнейшем "сталевары" постоянно вели в счете – 3:1, 3:2 и, наконец, 4:2. Голы у победителей также забивали Лапенков, Бабенко и Монахов, у "Адмирала" отличились Коньков и Вихарев.