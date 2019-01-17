Единственный в истории десятикратный чемпион мира в составе сборной России Сергей Ломанов-младший принял решение завершить выступления в национальной команде. Об этом сообщил главный тренер российских хоккеистов с мячом Михаил Юрьев, огласивший накануне наш состав на мировое первенство-2019.

Единственный в истории десятикратный чемпион мира в составе сборной России Сергей Ломанов-младший принял решение завершить выступления в национальной команде. Об этом сообщил главный тренер российских хоккеистов с мячом Михаил Юрьев, огласивший накануне наш состав на мировое первенство-2019."Отсутствие Сергея Ломанова и Сергея Шабурова в составе связано с тем, что ребята приняли решение завершить выступления за национальную сборную. К сожалению, они не изменят своего решения", – цитирует наставника сборной России ТАСС.Напомним, что 38-летний Ломанов-младший является рекордсменом по количеству голов на чемпионатах мира. На счету россиянина их 157. В настоящий момент он выступает за красноярский "Енисей".