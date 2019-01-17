Телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram фото, вызвавшее у поклонниц шквал эмоций. Дмитрий Нагиев предстал в облегающих трусах.

Телеведущий опубликовал на своей странице в Instagramфото, вызвавшее у поклонниц шквал эмоций. Дмитрий Нагиев предстал в облегающих трусах.На снимке шоумен снялселфи в примерочной. Черный верх ведущего (солнцезащитные очки и водолазку)дополнил светлый низ в виде предмета нижнего белья и спущенных ниже коленаджинсов."Бесконечно можносмотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но яснимал их еще до того, как это стало мейнстримом", – подписал неприличное фото. Всего за час снимок собрал более 175 тысяч лайков и множествокомментариев.Подписчицы Дмитрия сразу обратили пристальное вниманиена очертания мужского достоинства Нагиева. Некоторые признались, что увеличилиснимок, чтобы рассмотреть детали. "Челюсть упала!", "Ждем вторую серию. Давайуже быстрей снимай", "Это лучшее, что я видела", "Сохраню. Заскриню. Поставлю назаставку телефона", "Ну не надо такна ночь! Дмитрий)", – рассыпались в комплиментах пользовательницысоцсети.Многие восприняли смелое фото юмором,некоторые – с негодованием. "Когда хотел отправить Бузовой, но перепутал – у менятолько такое оправдание", "Я однаничего не понимаю? Что Вы все там увидели?.. Стоит мужик в трусах иносках... Со спущенными штанами", "Видать, совсем дело плохо! Большенекому показать, в более приватной обстановке?", "Дезодорант в трусы можно былои не класть", – высказались критики и скептики.