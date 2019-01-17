38-летний звезда фильма Один дома Маколей Калкин прокомментировал свою детскую дружбу с Майклом Джексоном, по поводу которой у многих были вопросы, так как короля поп-музыки считали педофилом.

38-летний звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин прокомментировал свою детскую дружбу с Майклом Джексоном, по поводу которой у многих были вопросы, так как короля поп-музыки считали педофилом, сообщает Mirror.По словам Маколея Калкина, Джексон сильно помог ему, когда вскоре после выхода "Один дома" юный актер стал звездой мирового масштаба, и не был готов к трудностям, которые повлекла за собой популярность."У нас было много общего, к нему слава тоже пришла рано", — заявил актер.По словам Калкина, в школе он ни с кем не общался, так как никто его не понимал."Майкл сам вышел со мной на связь, чтобы узнать, как я себя ощущаю в таком же положении, в котором когда-то находился он. Он хотел убедиться, что мне не одиноко", — заявил Калкин.Актер рассказал, что общение в Джексоном было для него сплошным удовольствием."Майкл был веселым, обаятельным, смешным. Для меня это была обычная дружба, мы общались на равных", — отметил Калкин.Актер отметил, что певец никогда к нему не домогался.