Слухи о том, что Виктория Лопырева забеременела от бизнесмена
Игоря Булатова, вызвали негативные отклики многих звезд шоу-бизнеса. Популярный
блогер Лена Миро ответила главным обидчикам модели – певице Ольге Бузовой и телеведущему
Андрею Малахову.
Слухи о том, что Виктория Лопырева забеременела от бизнесмена
Игоря Булатова, вызвали негативные отклики многих звезд шоу-бизнеса. Популярный
блогер Лена Миро ответила главным обидчикам модели – певице Ольге Бузовой и телеведущему
Андрею Малахову.
На своем канале в Telegram Миро опубликовала гневное
сообщение, в котором осудила заявления знаменитостей и раскритиковала их
деятельность. "Не ведущей публичного "Дома-2" , которая увела мужа у подруги, и
не работнику голубого канала Андрею Малахову, делающему себе рейтинг на тесте ДНК для быдла,
вообще открывать в этой ситуации рот!" – возмутилась блогер.
Она назвала их неавторитетными людьми, которые боятся больше не попасть на корпоративы компании "Ташир" Самвела Карапетяна. Предприниматель является отцом супруги Игоря Булатова.
Ранее написала комментарий к новости о романе Виктории Лопыревой с бизнесменом. Она посчитала поведение модели аморальным. "Спать
с женатыми мужчинами – это дно", – заявила ведущая проекта "Дом-2".
В свою очередь Андрей Малахов демонстративно отписался от страницы знаменитости в Instagram. "Виктория, я не
знаю, от кого ребенок, но от фото в интернете из Майами у меня шок! Извини,
я отписываюсь от твоей страницы!" – сообщил журналист.