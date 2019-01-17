Слухи о том, что Виктория Лопырева забеременела от бизнесмена Игоря Булатова, вызвали негативные отклики многих звезд шоу-бизнеса. Популярный блогер Лена Миро ответила главным обидчикам модели – певице Ольге Бузовой и телеведущему Андрею Малахову.

Слухи о том, что Виктория Лопырева забеременела от бизнесменаИгоря Булатова, вызвали негативные отклики многих звезд шоу-бизнеса. Популярныйблогер Лена Миро ответила главным обидчикам модели – певице Ольге Бузовой и телеведущемуАндрею Малахову.На своем канале в Telegram Миро опубликовала гневноесообщение, в котором осудила заявления знаменитостей и раскритиковала ихдеятельность. "Не ведущей публичного "Дома-2" , которая увела мужа у подруги, ине работнику голубого канала Андрею Малахову, делающему себе рейтинг на тесте ДНК для быдла,вообще открывать в этой ситуации рот!" – возмутилась блогер.Она назвала их неавторитетными людьми, которые боятся больше не попасть на корпоративы компании "Ташир" Самвела Карапетяна. Предприниматель является отцом супруги Игоря Булатова.Ранее написала комментарий к новости о романе Виктории Лопыревой с бизнесменом. Она посчитала поведение модели аморальным. "Спатьс женатыми мужчинами – это дно", – заявила ведущая проекта "Дом-2".В свою очередь Андрей Малахов демонстративно отписался от страницы знаменитости в Instagram. "Виктория, я незнаю, от кого ребенок, но от фото в интернете из Майами у меня шок! Извини,я отписываюсь от твоей страницы!" – сообщил журналист.