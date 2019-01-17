Балерина вернулась с райских Мальдив в Москвы и взялась за старое. Фотографии в моем шикарном особняке, шпагаты – жизнь идет своим чередом.

Балерина вернулась с райских Мальдив в Москвы и взялась за старое. Фотографии в "моем шикарном особняке", шпагаты – жизнь идет своим чередом.Авторам романа "12 стульев", казалось, что жители уездного городе N, "рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть". На страницу в социальной сети Instagram, люди заходят, кажется, лишь затем, чтобы написать едкий комментарий, поглумиться над артисткой и посмеяться над остроумием соавторов. Каждый чих артистка обсуждается, смакуется, критикуется.Вот и свежее фото, сделанное у балетного станка в репетиционном зале, уж на что благостное, так и к нему комментарии пропитаны желчью. "Упражнение называется "растягивание пилотки", "Настя, а вы только и умеете, что ногой, одной махать! В театр-то не берут!", "Зачем приехала? Обещала остаться на Мальдивах", "Растяжка – дело наживное, ее, при желании, можно получить, а вот мозги, к сожалению, нет, их если нет, то уже и не будет", – злорадствует люди. И ставят балерине безапеляционный диагноз: "У Насти лицо как у Мумитроля уже стало – маразм и деменция, видимо, на почве алкоголя, плюс возраст, климакс наверняка".Несчастную , конечно, жаль. Она пытается показывать людям красоту, хватается формой и роскошным домом, а получает в ответ только бесконечные укоры, плевки и камни в свой огород. Стала эдакой "девочкой для битья". К счастью, она не обращает внимания на это и следует правилу из песни великой Пугачевой:"Валяйте, говорите обо мнеМне это даже нравится вполнеКуда и с кем лечу, кому за что плачуЖиву я только с тем, кого хочу!"