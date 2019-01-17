Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с En+ и Русалом, на этот раз — до 28 января.

Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с En+ и "Русалом", на этот раз — до 28 января. Но еще до наступления этой даты, если верить заявлениям главы министерства, данные компании должны быть выведены из-под американских санкций. Этому, кстати, хотели помешать в сенате, но не смогли.Конгрессменам не удалось вынести на финальное обсуждение резолюцию, при помощи которой они планировали заблокировать снятие санкций с En+, "Русала" и "Евросибэнерго". Для этого не набралось необходимого количества голосов, и в итоге документ не был внесен в повестку.В конце декабря 2018 года минфин США заявил о скором исключении трех российских компаний из санкционного списка — ими были выполнены все поставленные Вашингтоном условия. Главное из них — сокращение доли предпринимателя Олега Дерипаски.Рынок положительно воспринял неудачную попытку сенаторов заблокировать скорый вывод российских компаний из-под американских санкций. Так, акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже в начале торгов взлетели в цене более чем на восемь с половиной процентов.