В Тбилиси три человека погибли и еще пятеро пострадали в результате мощного взрыва в жилом доме. Предварительной причиной ЧП называют утечку бытового газа. В числе пострадавших трое детей, их госпитализировали.
В Тбилиси три человека погибли и еще пятеро пострадали в результате мощного взрыва в жилом доме.
Предварительной причиной ЧП называют утечку бытового газа, передает ТАСС. В числе пострадавших — трое детей, их госпитализировали.
Место происшествия оцеплено: там работают спасатели, которые разбирают завалы.