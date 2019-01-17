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<a href="http://33live.ru/novosti/17-01-2019-moshhnyj-vzryv-progremel-v-zhilom-dome-v-tbilisi-pogibli-tri-cheloveka.html" target="_blank">Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Тбилиси: погибли три человека</a> - В Тбилиси три человека погибли и еще пятеро пострадали в результате мощного взрыва в жилом доме. Предварительной причиной ЧП называют утечку бытового газа. В числе пострадавших трое детей, их госпитализировали.