По данным прокуратуры Гагрского района, пакет со взрывчаткой находился между лобовым стеклом Audi Q7 и капотом. Когда владелец автомобиля попытался извлечь пакет, произошел взрыв, - отметили в ведомстве.

Московский предприниматель в Абхазии попал в больницу с тяжелыми ранениями в результате взрыва неустановленного устройства. Камера наблюдения зафиксировала момент покушения.Описанные события произошли утром 15 января в поселке Лдзаа под Пицундой, где проживает бизнесмен Михаил Еваленко. По данным прокуратуры Гагрского района, пакет со взрывчаткой находился между лобовым стеклом Audi Q7 и капотом. "Когда владелец автомобиля попытался извлечь пакет, произошел взрыв", — отметили в ведомстве.По одной из версий, целью взрыва было убийство предпринимателя. Пострадавшего доставили в больницу в Сочи, ему удалили оба глаза.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".