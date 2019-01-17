Мусорную реформу губернатор Сипягин отложил во Владимирской области справедливо. Это стало ясно на сегодняшнем совете по ЖКХ. Нормативы вывоза мусора по отношению к простым людям посчитаны некорректно.

Мусорную реформу губернатор Сипягин отложил во Владимирской области справедливо. Это стало ясно на сегодняшнем совете по ЖКХ. Нормативы вывоза мусора по отношению к простым людям посчитаны некорректно. Если бы мусорную реформу не отложили на год, то за вывоз ТБО люди платили бы больше.Альберт Русанен, председатель Общественного совета по ЖКХ при губернаторе: "Если мы сейчас в среднем платим с 30-метровой квартиры где-то приблизительно 100-105 рублей, здесь бы мы заплатили 118 рублей соответственно. А там где 5 человек зарегистрировано - мы заплатили порядка 600 рублей. То есть разница Вы видите какая".Нормативы накопления мусора во Владимирской области выше, чем в соседних регионах. Причём, сейчас они рассчитаны таким образом, что в карман простых жителей залезли глубже, чем в карман бизнесменов. Владельцам магазинов, например, вывоз ТБО привязали к торговой площади, а не к общей. Нормативы накопления мусора нужно пересматривать - такой вывод сделал Общественный совет при губернаторе.