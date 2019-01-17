Беспилотник Орлан и снегоходы Буран отправлены в Хабаровский край на место схода гигантского оползня на реке Бурее.

Беспилотник "Орлан" и снегоходы "Буран" отправлены в Хабаровский край на место схода гигантского оползня на реке Бурее. Летательный аппарат пригодится для разведки местности, а снегоходы доставят военных инженеров и взрывчатку к местам закладки зарядов.Всего в ликвидации затора на реке участвуют более 360 человек, в их распоряжении два десятка военной и специальной техники. Для людей развернули полевой лагерь с электростанцией, средствами связи и всем необходимым для приготовления горячей пищи, в том числе хлебопекарней.Оползень сошел с сопки в декабре, передает телеканал "Россия 24". В Бурею обрушились более 30 миллионов кубометров грунта. От удара поднялась волна около 50 метров высотой, уничтожившая лес на площади в полтора квадратных километра.