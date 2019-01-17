Для многих россиян Крещение Господне стало праздником, в который они стараются преодолеть свой страх холода и воды и продемонстрировать силу духа – для этого они окунаются в прорубь и публикуют фото и видео в Сети.

Священники православной церкви комментируют распространяющуюся традицию и разъясняют своим слушателям, в чем именно сокрыт смысл этого праздника и как лучше его отметить.

Так, на сайте 1743.ru опубликован комментарий настоятеля храма Преображения Господня г. Орска Александра Куцова. Он объяснил, что по церковной традиции освящение воды в праздник Крещения Господня происходит дважды: один раз ночью в храме, второй раз – днем в открытом источнике. Издавна православные в этот день «выходили на Иордань» - к реке, озеру, пруду или любому водоему, расположенному близко к храму. Это традиция напоминает о том, что Спаситель перед выходом на публичное служение прошел обряд крещения у Иоанна Предтечи, который совершился как раз в водах Иордана. С этим же связано и стремление людей в этот день по примеру Иисуса Христа окунуться в воду.

Священник Александр Куцов рассказал, что традиция массового окунания в холодную воду сформировалась сравнительно недавно, для многих это стало лишь одним из способов развлечься. В прошлые века в купель опускались лишь тяжелобольные люди либо те, кто дал особый обет. Сейчас же можно увидеть, что и не совсем трезвые люди с весельем окунаются в купели, при этом они мало осознают, какое именно событие вспоминается церковью в этот день.

Священник уточнил, что чин освящения воды происходит в полночь, после этого целый сутки вода в источниках считается освященной, ее можно набирать в емкости и хранить дома, чтобы пить по мере необходимости. Чтобы набрать освященную воду, необязательно приходить к храму именно ночью, это можно сделать и днем. Однако священник подчеркнул, что для верующих людей полезнее в большой праздник быть в храме и молиться вместе с церковью. Именно это является главным действием, который показывает любовь к церкви и Богу. А уже после совместной молитвы можно набрать и освященную воду, православные традиционно хранят ее в отдельной посуде в красном углу и пьют с молитвой по утрам, натощак. Также они употребляют ее во время болезней, с молитвой обращаясь за исцелением к Спасителю.

Во Владимире будет организовано несколько мест, где можно безопасно окунаться в прорубь и набирать крещенскую воду. В них священники проведут чин освящения воды.