Журналистка Елена Вищур (Бойко) выдворена из России на Украину из-за нарушения миграционного законодательства и взята под стражу в рамках возбужденного против нее на родине уголовного дела.

Журналистка Елена Вищур (Бойко) выдворена из России на Украину из-за нарушения миграционного законодательства и взята под стражу в рамках возбужденного против нее на родине уголовного дела.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала адвокат журналистки Галина Перфильева.Она рассказала, что ее клиентку выдворили на Украину через КПП "Нехотеевка" в Белгородской области.Далее, по версии Перфильевой, события развивались так: Бойко попыталась вернуться в Россию, написав заявление о предоставлении ей политического убежища, но его не приняли, а затем журналистку заставили покинуть российскую территорию.После этого, как подчеркнула адвокат, украинка была задержана, а затем арестована харьковским судом и теперь ждет транспортировки во Львов, где ее уже ждут сотрудники СБУ.Перфильева сообщила, что намерена добиваться предоставления Бойко политического убежища, так как "есть серьезные основания опасаться за ее жизнь".10 декабря 2018 года Преображенский суд Москвы принял решение о высылке Бойко на родину, также взыскав с нее штраф в 5 тысяч рублей, постановив, что она нарушила правила пребывания в РФ для иностранцев. 19 декабря Мосгорсуд признал решение районного суда законным.Ранее в суде Бойко сообщила, что после того, как в 2016 году узнала, что СБУ возбудила в отношении нее второе уголовное дело, обратилась в органы ФМС России за политическим убежищем, однако ей было отказано. Она считает, что на Украине ее уголовное преследование носит заказной характер и обусловлено политическими мотивами.Журналистка известна своими выступлениями на российском ТВ и критикой Петра Порошенко.