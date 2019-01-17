Жители Владимирской области задали вопросы руководителю регионального УМВД.

16 января начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин провел личный прием граждан в общественной приемной полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе в городе Муроме. Во встрече с гражданами приняли участие начальник МО МВД России «Муромский» полковник полиции Александр Руденко, председатель Общественного совета Александр Маслов, а также руководители органов местного самоуправления округа Муром и Муромского района.Для удобства граждан была организована предварительная запись. Всего в этот день к начальнику регионального УМВД обратилось 11 жителей различных населенных пунктов Владимирской области.На ряд устных обращений, содержание которых относится к компетенции органов внутренних дел, граждане получили ответы непосредственно в ходе приема.По вопросам, требующим проведения проверок, Василием Кукушкиным даны конкретные поручения руководителям подразделений по линиям их ответственности.Обращения, поданные гражданами во время личного приема руководителю регионального Управления МВД, зарегистрированы в установленном законом порядке. По всем обращениям будет проведена проверка и каждому гражданину будет дан ответ.