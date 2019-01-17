Телеведущая выложила на своей страничке в Instagram новые снимки из отпуска, который она проводит с матерью и сестрой в Омане. Родившая несколько месяцев назад дочку 47-летняя Лера Кудрявцева впервые после этого продемонстрировала фигуру в розовом купальнике.

Телеведущая выложила на своей страничке в Instagram новые снимки из отпуска, который онапроводит с матерью и сестрой в Омане. Родившая несколько месяцев назад дочку 47-летняя ЛераКудрявцева впервые после этого продемонстрировала фигуру в розовом купальнике.Ведущаяпрограмм "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" похвасталась очередными фото с пляжа. Однако решила не открывать тело полностью,прикрывшись цветным парео.Фотографии загорелой знаменитости тут же принялись обсуждать поклонники. Ониоставили ведущей массу комплиментов. "Нереальная красота! Вы, Лера, умеете влюбом месте и в любое время выглядеть суперкрасиво", "Какие яркие цветана молодой маме", "Уважаю женщин, которые ухаживают за собой, чтобыдостойно выглядеть, и в одежде прекрасны", – приводит комментарии фолловеровПодписчикисошлись во мнении, что хоккеисту Игорю Макарову посчастливилосьс супругой. "То, что нужно! Вашему мужу очень повезло", – отметил одиниз пользователей соцсети.Добавим, что сейчас многие российские знаменитости отдыхают в теплых странах. Анастасия Волочкова, ПолинаГагарина с мужем Дмитрием Исхаковым, а также Ольга Бузова публикуют снимки с мальдивских пляжей.Напомним, что 13августа Лера родила долгожданную дочку Марию. Спустя нескольконедель телеведущая вышла из декретного отпуска.