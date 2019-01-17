Телеведущая выложила на своей страничке в Instagram новые снимки из отпуска, который она
проводит с матерью и сестрой в Омане. Родившая несколько месяцев назад дочку 47-летняя Лера
Кудрявцева впервые после этого продемонстрировала фигуру в розовом купальнике.
Телеведущая выложила на своей страничке в Instagram новые снимки из отпуска, который она
проводит с матерью и сестрой в Омане. Родившая несколько месяцев назад дочку 47-летняя Лера
Кудрявцева впервые после этого продемонстрировала фигуру в розовом купальнике.
Ведущая
программ "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" похвасталась очередными фото с пляжа. Однако решила не открывать тело полностью,
прикрывшись цветным парео.
Фотографии загорелой знаменитости тут же принялись обсуждать поклонники. Они
оставили ведущей массу комплиментов. "Нереальная красота! Вы, Лера, умеете в
любом месте и в любое время выглядеть суперкрасиво", "Какие яркие цвета
на молодой маме", "Уважаю женщин, которые ухаживают за собой, чтобы
достойно выглядеть, и в одежде прекрасны", – приводит комментарии фолловеров
Подписчики
сошлись во мнении, что хоккеисту Игорю Макарову посчастливилось
с супругой. "То, что нужно! Вашему мужу очень повезло", – отметил один
из пользователей соцсети.
Добавим, что сейчас многие российские знаменитости отдыхают в теплых странах. Анастасия Волочкова, Полина
Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым, а также Ольга Бузова публикуют снимки с мальдивских пляжей.
Напомним, что 13
августа Лера родила долгожданную дочку Марию. Спустя несколько
недель телеведущая вышла из декретного отпуска.