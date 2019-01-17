Диетолог Оксана Скиталинская
рассказала о наиболее здоровых напитках. Она поделилась свойствами каждого из
них.
Диетолог Оксана Скиталинская
рассказала о наиболее "здоровых" напитках. Она поделилась свойствами каждого из
них.
По
словам специалиста, на первом месте – обычная чистая вода. Ее необходимо пить
больше всего. Следующим в рейтинге идет натуральный кофе. Затем чай – травяной, зеленый, черный и так далее.
"Но они лишь дополнять наш
водный рацион – одна-две чашки" – цитирует диетолога УНН. Скиталинская отметила, что зеленый чай – это универсальный адаптоген, обладающий массой
полезных свойств. Он улучшает работу печени и
внутренних органов, содержит много антиоксидантов.
При этом медик добавила, что для здоровья полезны и такие напитки,
как отвары или настои, компоты. Однако главным напитком в течение всего
дня должна быть все-таки вода.
Ранее эксперты признали какао наиболее полезным для человеческого
организма напитком в зимний период. Он содержит белки, калий, цинк, клетчатку,
железо, магний и другие питательные вещества. Профессор Ульяна Супрун советует
пить его особенно часто в период холодов.
По мнению ученого, правильно приготовленный горячий напиток, помогает
предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, уменьшает воспаление,
нормализует уровень холестерина и сахара в крови. Супрун отмечает, что какао
также уменьшает риск возникновения инсульта.