Диетолог Оксана Скиталинская рассказала о наиболее здоровых напитках. Она поделилась свойствами каждого из них.

Диетолог Оксана Скиталинскаярассказала о наиболее "здоровых" напитках. Она поделилась свойствами каждого изних.Пословам специалиста, на первом месте – обычная чистая вода. Ее необходимо питьбольше всего. Следующим в рейтинге идет натуральный кофе. Затем чай – травяной, зеленый, черный и так далее."Но они лишь дополнять нашводный рацион – одна-две чашки" – цитирует диетолога УНН. Скиталинская отметила, что зеленый чай – это универсальный адаптоген, обладающий массойполезных свойств. Он улучшает работу печени ивнутренних органов, содержит много антиоксидантов.При этом медик добавила, что для здоровья полезны и такие напитки,как отвары или настои, компоты. Однако главным напитком в течение всегодня должна быть все-таки вода.Ранее эксперты признали какао наиболее полезным для человеческогоорганизма напитком в зимний период. Он содержит белки, калий, цинк, клетчатку,железо, магний и другие питательные вещества. Профессор Ульяна Супрун советуетпить его особенно часто в период холодов.По мнению ученого, правильно приготовленный горячий напиток, помогаетпредотвращать сердечно-сосудистые заболевания, уменьшает воспаление,нормализует уровень холестерина и сахара в крови. Супрун отмечает, что какаотакже уменьшает риск возникновения инсульта.