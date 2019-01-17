Программа Андрей Малахов. Прямой эфир, которая выходит на канале Россия, у здравомыслящих людей вызывает, в лучшем случае, недоумение, а в худшем – омерзение. Но при этом показывает стабильно высокие рейтинги.

Программа "Андрей Малахов. Прямой эфир", которая выходит на канале "Россия", у здравомыслящих людей вызывает, в лучшем случае, недоумение, а в худшем – омерзение. Но при этом показывает стабильно высокие рейтинги.Публицист Станислав Кувалдин опубликовал обличительную колонку, посвященную и его одиозному телепроекту. Спровоцировал же журналиста на размышления долгоиграющий телесериал про якобы роман 37-летнего Гогена Солнцева и 63-летней Екатерины Терешкович."Зрителям показывают историю, в которой эпатажный тип с силиконовыми губами и в нелепых одеждах женится на 60-летней старушке, но ведет себя так, как, согласно стереотипам, должен вести себя истеричный и эгоцентричный гей – ходит со своей седовласой женой по магазинам с детской обувью и говорит о том, что планирует родить с нею ребенка, – пишет автор. – Герои устраивают истерики и драки в студии, Гоген ревнует свою жену, ставшую после операции обладательницей внушительного бюста"."При этом Малахов подает своих героев, от истории и поведения которых можно прийти в ужас, со всепрощающим любованием и чуть ли не отеческой заботой, – продолжает автор. - Он показывает очевидно постановочное непотребство с елейной заботой, призывает вместе посочувствовать 63-летней женщине, которая хотела детей от 37-летнего молодца с силиконовыми губами, или с хлопочущим беспокойством разбирает причины какой-то очередной скандальной сцены с выставлением вещей из квартиры, швырянием в жену помойным ведром или еще чем-то столь же захватывающим".Нестандартные семейные или сексуальные отношения – любимая тема ток-шоу желтого толка. Но решил развить тему – стал приглашать в студию фриков всех мастей и уродцев. "Для Малахова важным оказывается превратить пожилую женщину во вневозрастное создание с грудью пятого размера. Герои должны быть искусственными, отделить себя от мира обычных людей. И поэтому шоу больше похоже не на рассказ о странных людях, которые живут среди нас, а, скорее, на традиционный жанр развлечения со специально отобранными уродцами, которых для забавы можно и женить, и ставить в любые другие положения", – цитирует Кувалдина