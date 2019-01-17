За нелегальную торговлю Лирикой будут отправлять за решетку. Препарат от эпилепсии на основе прегабалина Минздрав намерен внести в списки сильнодействующих средств. В ведомстве поясняют: мера — вынужденная. Лекарство полюбилось наркоманам, а многие аптеки торгуют им без рецепта.

За нелегальную торговлю "Лирикой" будут отправлять за решетку. Препарат от эпилепсии на основе прегабалина Минздрав намерен внести в списки сильнодействующих средств. В ведомстве поясняют: мера — вынужденная. Лекарство полюбилось наркоманам, а многие аптеки торгуют им без рецепта."Вы понимаете, что вы торгуете наркотиками, да? — Нет! — Вы понимаете, что люди потом умирают, становятся наркоманами?" – из беседы с провизором аптеки.С виду — обычная аптека, таких десятки в любом столичном районе. На деле, по словам местных жителей — главная точка наркоторговли в Чертанове."Постоянно приходят разные непонятные молодые люди, которые употребляют то, что они покупают в этой аптеке. Летом они постоянно колются за домом, в кустах на улице", — говорит Ирина Колесникова."Огромное количество детей, которые гуляют, периодически находят шприцы. Двух девочек ограбили непосредственно в доме, в подъезде ", — рассказала Евгения Иванова.Продают из-под полы наркосодержащие препараты строгого учета, без рецептов и чеков, зато по десятикратной цене."Тропик есть? — Капли? — Ну. — 600" – кадры любительской съемки."Он взял у меня деньги, зашел в каморку и вынес мне уже пузырек без этикетки и без всего. — Без этикетки? — Вот такой пузырек. Насколько его обычно хватает наркоманам? — Честно говоря, сказать не могу, но ходят они за ним часто", — сообщил очевидец.Это могут быть капли для глаз или обезболивающее. В руках наркоманов безобидные таблетки превращаются в зелье."Вот кадры, на которых вы продаете этот препарат. Как вы это объясните? Вы продаете смерть людям — вам не стыдно на этом наживаться?" – из беседы с провизором аптеки."В который раз эта аптека попадается на продаже наркосодержащих препаратов? — Со мной в третий раз. — Как им удается избегать всё время закрытия и лишения лицензии? — А вот это я уже не могу знать", — сообщил Сергей Батуркин, участковый уполномоченный полиции.Полиции прекрасно известно — в этой аптеке вообще не торгуют обычными лекарствами. На большинстве товаров даже нет ценников. То есть витрина — просто бутафория, которая должна создать впечатление реально работающей аптеки.Самое страшное, что главные клиенты таких аптек — подростки и школьники. Ведь купить отраву в них не сложнее, чем батон хлеба."Вот, смотрите, вот видите, у нас шприцы в батарее , мы их регулярно здесь находим. Колются, им становится плохо, приходится вызывать им скорую. — А прячут в батарее зачем? — Ну, потому что они потом возвращаются и опять ими пользуются", — говорит женщина.Министерство здравоохранения предложило радикальный способ борьбы с аптечной наркоманией — внести подобные препараты в список веществ, торговля которыми без рецепта карается Уголовным кодексом."Постановление, о котором идет речь, касается списка сильнодействующих и ядовитых веществ, в отношении которых при незаконном сбыте могут быть применены нормы уголовного законодательства. Вплоть до привлечения к уголовной ответственности до 3, 5 и 8 лет", — отметила Елена Максимкина, директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ.Пока же нарушителям не грозит ничего, кроме небольшого штрафа."Закрыли камеру! Вышли все отсюда!"Эта дама, ворвавшаяся в аптеку, запугивала дознавателей бригадой из некоего управления Федеральной службы безопасности. Ложь, конечно. Но, возможно, под шумок она успела стащить и сами препараты, и документы об их поставщиках.