Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра

Общая площадь пожара составила 64 квадратных метраВо Владимирской области вновь произошел ночной пожар. В этот раз в Гусь-Хрустальном районе. Поздним вечером 16 января на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома в Маслихе. На место незамедлительно выехали спасатели.Открытый огонь удалось ликвидировать за 20 минут. Однако дом успел сгореть дотла. Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал.К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единицы техники и 9 человек.