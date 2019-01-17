Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра
Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра
Во Владимирской области вновь произошел ночной пожар. В этот раз в Гусь-Хрустальном районе. Поздним вечером 16 января на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании жилого дома в Маслихе. На место незамедлительно выехали спасатели.
Открытый огонь удалось ликвидировать за 20 минут. Однако дом успел сгореть дотла. Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал.
К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единицы техники и 9 человек.