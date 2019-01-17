25 января в сопровождении Мюнхенского камерного оркестра в Большом зале Зарядье выступит пианист Игорь Левит, названный новым Рихтером за особую манеру исполнения.

25 января в сопровождении Мюнхенского камерного оркестра в Большом зале "Зарядье" выступит пианист Игорь Левит, названный "новым Рихтером" за особую манеру исполнения.Игорь Левит, уроженец Нижнего Новгорода, признан одним из лучших пианистов мира. В начале января 2019 года он с триумфом выступил в Большом зале консерватории с оркестром MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.Игоря Левита называют "покорителем высот", "новым Рихтером" и даже "Иосифом Бродским фортепианного искусства". Сам он характеризует себя так: "Чистокровный еврей, родившийся в России, выросший в Германии и влюбленный в Европу".Поклонники исполнительского искусства Игоря Левита говорят об особой тонкости его игры, о "светлой и доброй лирике", о виртуозном владении инструментом.Мюнхенский камерный оркестр, который также принимает участие в концерте – один из самых ярких коллективов Германии. Он знаменит, прежде всего, своими смело составленными программами, которые дважды выигрывали номинацию "лучшая программа сезона" от Немецкой музыкальной Ассоциации (German Music Publishers’ Association).Концерт состоится 25 января, в 19:00, в Большом зале "Зарядье".