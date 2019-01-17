Извержение началось на камчатском вулкане Шивелуч. Потоки лавы стекают по его склонам. Сейсмологи отмечают высокую активность Шивелуча в последние полтора месяца.

Извержение началось на камчатском вулкане Шивелуч. Потоки лавы стекают по его склонам. Сейсмологи отмечают высокую активность Шивелуча в последние полтора месяца. В это время вулкан почти каждый день выбрасывал столбы пепла.Ученые считают, что извержение может оказаться очень мощным, передает телеканал "Россия 24". Высота Шивелуча — почти три тысячи триста метров. Он извергался последний раз в 2010 году.