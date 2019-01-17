Нашумевший музыкальный телепроект вновь появится на экранах. Совсем скоро на Первом канале стартует шестой сезон шоу Голос. Дети.

Нашумевший музыкальный телепроект вновь появится на экранах.Совсем скоро на Первом канале стартует шестой сезон шоу "Голос. Дети".Накануне начала съемок журналистам удалось выяснить кто жезаймет кресла членов жюри. По слухам, вероятнее всего ими станут – Пелагея, ВалерийМеладзе и, неожиданно для многих, Светлана Лобода. Талантливая блондинка впервыепоявится в российском шоу "Голос. Дети" в качестве наставника.Отметим, что Светлана, уже исполняла эту роль – в 2013-мгоду певица участвовала в первом сезоне украинской версии проекта вместе сОлегом Скрипка и Тиной Кароль. Звезда блестяще справилась со своей задачей. Об этом сообщаетНапомним, правила шоу"Голос. Дети" остались такими же. Первым делом проводится кастинг порезультатам присланных в редакцию телепроекта заявок. Анкеты участниковрассматривают известные продюсеры и музыканты: Юрий Аксюта, Андрей Сергеев,Наталья Шамиладзе, Марина Андрусенко.После проводится "живой" кастинг. Далее отобранные юные вокалистыдопускаются до слепых прослушиваний, которые проводятся уже на сцене "Голоса.Дети".В результате наставники набирают себе команду. Начинаются репетиции иподготовка к основному этапу конкурса.Благодаря путевку на сцену получило много маленькихталантов. К примеру, победителем первого сезона стала Алиса Кожикина, второго –Сабина Мустаева, третьего -Данил Плужников, четвертого – Лиза Качурак. Впредыдущем победителем стал Рутгер Гарехт.