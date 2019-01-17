Актер Виктор Бычков стал гостем программы Судьба человека телеканала Россия 1. Знаменитость рассказала ведущему Борису Корчевникову о непростой личной жизни.

Актер Виктор Бычков стал гостем программы "Судьба человека"телеканала "Россия 1". Знаменитость рассказала ведущему Борису Корчевникову о непростойличной жизни.Известность пришла к Виктору Бычкову благодаря роли егеряКузьмича в комедийной ленте Александра Рогожкина – "Особенности национальнойохоты". Артисту было уже за 40.Актер рассказал Борису Корчевникову, что был женаттрижды. С первой супругой Натальей он познакомился в театральном институте.Отношения между молодыми людьми завязались не сразу – только через четыре года."Она приехала и сказала: "Мне некуда идти". И осталась на четыре дня. Послеэтого она забеременела. Состоялась свадьба. Я был счастлив. Таким нужным я нечувствовал себя очень долго", – вспоминает артист.У пары родился сын Гриша. К сожалению, брак распался. Наташаподала на развод, она считала, что муж недостаточно уделяет внимание ей иребенку. С тех пор Бычков сына не видел. Он не хотел влезать в жизнь жены, онждал, когда сын подрастет и придет сам, но этого не случилось.Вскоре Виктор познакомился с другой. "Я увидел красивую девушку. Она шла с моими знакомыми. Этооказалась Лена Симонова – замечательная актриса. Мое сердце прыгнуло, взлетело.Но я не пошел на первое свидание. Она позвонила, спросила, где я. Я халтурил. Нехотелось на свидание. Я сказал, что заболел. Через час она приехала, привезлашарф и шапку, которую связала мне. Я понял, что как честный мужчина я долженжениться", – поведала знаменитость.Брак состоялся. У пары появились дети – сын Федор и дочьАрсения. После появления второго ребенка отношения Виктора и Елены разладились. "На самомделе я не смог смириться, что я сделал гадкий поступок – я ей случайно изменил", – рассказал Бычков.Позитивно настроенный Кочевников, после этих словизменился в лице. Признание звезды огорчило ведущего. Добавим, что шоумен ранее признавался, что когда-то был обманут любимой и это больно по нему ударило. В одном из интервью Борис заявил, что его не интересуют случайные связи, и больше всего артист мечтает влюбиться один раз и на всю жизнь.Заметив реакцию Корчевникова, Быков начал оправдываться. "Я увидел, что с ней танцует мужчина и очень приревновал.Много выпил. Очнулся, когда был у ее сокурсницы, где ее искал. Я понял, чтопроизошло и считал себя предателем", – рассказал артист. После развода с женойВиктор сохранил отношения с детьми от второго брака.Третьей женой артиста стала помощник режиссера Полина Белинская. Эффектная блондинка помогала звезде ухаживать за умирающей матерью. У Быкова родился сын, которого назвалиДобрыней.