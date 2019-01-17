Актер Виктор Бычков стал гостем программы Судьба человека
телеканала Россия 1. Знаменитость рассказала ведущему Борису Корчевникову о непростой
личной жизни.
Актер Виктор Бычков стал гостем программы "Судьба человека"
телеканала "Россия 1". Знаменитость рассказала ведущему Борису Корчевникову о непростой
личной жизни.
Известность пришла к Виктору Бычкову благодаря роли егеря
Кузьмича в комедийной ленте Александра Рогожкина – "Особенности национальной
охоты". Артисту было уже за 40.
Актер рассказал Борису Корчевникову, что был женат
трижды. С первой супругой Натальей он познакомился в театральном институте.
Отношения между молодыми людьми завязались не сразу – только через четыре года.
"Она приехала и сказала: "Мне некуда идти". И осталась на четыре дня. После
этого она забеременела. Состоялась свадьба. Я был счастлив. Таким нужным я не
чувствовал себя очень долго", – вспоминает артист.
У пары родился сын Гриша. К сожалению, брак распался. Наташа
подала на развод, она считала, что муж недостаточно уделяет внимание ей и
ребенку. С тех пор Бычков сына не видел. Он не хотел влезать в жизнь жены, он
ждал, когда сын подрастет и придет сам, но этого не случилось.
Вскоре Виктор познакомился с другой. "Я увидел красивую девушку. Она шла с моими знакомыми. Это
оказалась Лена Симонова – замечательная актриса. Мое сердце прыгнуло, взлетело.
Но я не пошел на первое свидание. Она позвонила, спросила, где я. Я халтурил. Не
хотелось на свидание. Я сказал, что заболел. Через час она приехала, привезла
шарф и шапку, которую связала мне. Я понял, что как честный мужчина я должен
жениться", – поведала знаменитость.
Брак состоялся. У пары появились дети – сын Федор и дочь
Арсения. После появления второго ребенка отношения Виктора и Елены разладились. "На самом
деле я не смог смириться, что я сделал гадкий поступок – я ей случайно изменил", – рассказал Бычков.
Позитивно настроенный Кочевников, после этих слов
изменился в лице. Признание звезды огорчило ведущего. Добавим, что шоумен ранее признавался, что когда-то был обманут любимой и это больно по нему ударило. В одном из интервью Борис заявил, что его не интересуют случайные связи, и больше всего артист мечтает влюбиться один раз и на всю жизнь.
Заметив реакцию Корчевникова, Быков начал оправдываться. "Я увидел, что с ней танцует мужчина и очень приревновал.
Много выпил. Очнулся, когда был у ее сокурсницы, где ее искал. Я понял, что
произошло и считал себя предателем", – рассказал артист. После развода с женой
Виктор сохранил отношения с детьми от второго брака.
Третьей женой артиста стала помощник режиссера Полина Белинская. Эффектная блондинка помогала звезде ухаживать за умирающей матерью. У Быкова родился сын, которого назвали
Добрыней.