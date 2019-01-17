Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил с заявлением, в котором сообщил, что ОКР будет просить Федерацию бобслея России о незамедлительной отставке президента организации Александра Зубкова.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил с заявлением, в котором сообщил, что ОКР будет просить Федерацию бобслея России о незамедлительной отставке президента организации Александра Зубкова.Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Зубкова и еще трех российских бобслеистов до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил. При этом отстранение распространяется и на административную работу."Будем просить Федерацию бобслея России о незамедлительном исполнении решения международной федерации", — говорится в заявлении Позднякова, которое опубликовано на официальном сайте ОКР.Кроме того, ОКР будет просить бобслейную федерацию о скором проведении заседания высшего руководства для выборов нового руководителя.