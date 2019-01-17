Злоумышленница работала у потерпевшей домработницей и периодически снимала денежные средства с карты пенсионерки...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали 41-летнюю женщину, подозреваемую в хищении денежных средств с банковской карты 84-летней москвички.В территориальный отдел полиции обратилась 84-летняя жительница столицы. Она сообщила, с её банковской карты пропали денежные средства. Материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Усачева задержали подозреваемую – 41-летнюю, приезжую из ближнего зарубежья женщину. Установлено, что ранее злоумышленница работала у потерпевшей домработницей и периодически снимала денежные средства с карты пенсионерки. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60