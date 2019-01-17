Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак появилась в Киеве в разгар украинской президентской кампании. Телеведущая не испугалась того факта, что печально известный сайт Миротворец внес ее в свои списки.

Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак появиласьв Киеве в разгар украинской президентской кампании. Телеведущая не испугаласьтого факта, что печально известный сайт "Миротворец" внес ее в своисписки.Светская львица заявила о своем прибытии в соцсетях. "Нупривет, Киев!)))", – подписала она видео с панорамой Европейской площади.О цели приезда Собчак ничего не известно. Но зато названиеукраинской столицы в публикации Собчак написано как "kieв" (на самомделе на украинском языке пишется "Київ").Ксения Собчак внесена в базу данных скандального "Миротворца"– за "сознательное нарушениегосударственных границ Украины". Телеведущая съездила в Крым в апреле 2014года. Как утверждается, тогда светская львица "оправдывала оккупацию"полуострова. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, вкоторых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР иЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".В начале марта прошлого года во время президентской кампанииСобчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, которыйсчитает украинским. Этот запрос даже глава МИД Украины Павел Климкин назвал"политической шизофренией".Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, всвою очередь, сравнила намерение Ксении просить у Киева разрешениепосетить Крым с историей, когда президент США Джордж Буш – младший во времязаседания Совбеза ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет, напоминает РИАНовости.Перед своей поездкой в Киев разместила в Instagramфотографию из отпуска на Мальдивских островах в желто-голубом купальнике. Онанаписала под ней, что даже отпуск имеет "политический оттенок". Постсобрал кучу восторженных комментариев украинских пользователей.