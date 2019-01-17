Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак появилась
в Киеве в разгар украинской президентской кампании. Телеведущая не испугалась
того факта, что печально известный сайт Миротворец внес ее в свои
списки.
Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак появилась
в Киеве в разгар украинской президентской кампании. Телеведущая не испугалась
того факта, что печально известный сайт "Миротворец" внес ее в свои
списки.
Светская львица заявила о своем прибытии в соцсетях. "Ну
привет, Киев!)))", – подписала она видео с панорамой Европейской площади.
О цели приезда Собчак ничего не известно. Но зато название
украинской столицы в публикации Собчак написано как "kieв" (на самом
деле на украинском языке пишется "Київ").
Ксения Собчак внесена в базу данных скандального "Миротворца"
– за "сознательное нарушение
государственных границ Украины". Телеведущая съездила в Крым в апреле 2014
года. Как утверждается, тогда светская львица "оправдывала оккупацию"
полуострова. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в
которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и
ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".
В начале марта прошлого года во время президентской кампании
Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который
считает украинским. Этот запрос даже глава МИД Украины Павел Климкин назвал
"политической шизофренией".
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в
свою очередь, сравнила намерение Ксении просить у Киева разрешение
посетить Крым с историей, когда президент США Джордж Буш – младший во время
заседания Совбеза ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет, напоминает РИА
Новости.
Перед своей поездкой в Киев разместила в Instagram
фотографию из отпуска на Мальдивских островах в желто-голубом купальнике. Она
написала под ней, что даже отпуск имеет "политический оттенок". Пост
собрал кучу восторженных комментариев украинских пользователей.