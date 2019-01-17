Отпустить ли политика и бизнесмена Александра Филиппова условно-досрочно? Этот вопрос решается в Петушинском райсуде. Так как сам осуждённый отбывает наказание в ИК-2 в Покрове, на заседании с ним организовали видеосвязь. Освободить по УДО бывшего руководителя холдинга «МРГ инвест» ходатайствовала сторона защиты.

Отпустить ли политика и бизнесмена Александра Филиппова условно-досрочно? Этот вопрос решается в Петушинском райсуде. Так как сам осуждённый отбывает наказание в ИК-2 в Покрове, на заседании с ним организовали видеосвязь.Освободить по УДО бывшего руководителя холдинга МРГ инвест ходатайствовала сторона защиты.Напомним, Александр Филиппов в местах лишения свободы с июня 2016 года. Тогда его арестовали прямо в зале суда. Осуждён Филиппов был на 4 года 6 месяцев колонии общего режима по 2 уголовным делам: за мошенничество с тарифами на электроэнергию и в связи с куплей-продажей гусевской котельной. Как установил суд, в 2010-м предприниматель совершил двойную сделку с котельной "Владимиртеплогаза". Сначала её продал ЗАО "Владимирский торговый дом МРГ", директором которого являлся сам Филиппов, за 30 миллионов рублей. А буквально в течение месяца объект перепродали ВКС за 111 миллионов 700 тысяч рублей. Почти сразу после этого Филиппов купил недвижимость во Франции за 5 миллионов евро. В итоге суд пришёл к выводу, что действовал бизнесмен из корыстных побуждений.Значительную часть срока Филиппов провёл во Владимирском централе, в более жёстких тюремных условиях, и лишь недавно был переведён в покровскую колонию. Адвокат бизнесмена, Михаил Овчинников, не раз давал понять, что к его подзащитному относятся необъективно. Ходатайство об условно-досрочном освобождении подавали еще в конце прошлого года. В случае положительного решения судьи, Новый год Александр Филиппов мог встретить с родными дома. Однако заседание перенесли, так как прокурор не успел ознакомиться с материалами. И вот, наконец, суд состоялся.Михаил Овчинников предоставил судье Антону Балашову материалы, которые дают основание к ходатайству об УДО.Во-первых, Филиппов уже отбыл большую часть наказания, до окончания срока ему осталось ещё 1,5 года. Кроме того, у осуждённого 4 несовершеннолетних детей, есть высшее образование и степень кандидата экономических наук. Работа, по словам адвоката, тоже найдётся в качестве финансового директора ООО. Кроме того, у Филиппова есть проблемы со здоровьем.Бизнесмен активно занимался благотворительностью, поддерживал общественные организации, имеет много благодарностей, в том числе, от администрации Владимира.Долг, а это более 66 миллионов рублей погашен и пострадавшая сторона не имеет претензий.Характеристики от родных и по месту жительства положительные.Однако, представитель колонии ИК-2, передал на заключённого отрицательную характеристику. Как выяснилось, несмотря на хорошее поведение и активность Филиппова в спортивных и культурных мероприятиях в исправительном учреждении, за время пребывания он не успел получить поощрений, а вот одно взыскание было. Причём история произошла неоднозначная. В сентябре 2018 осужденный Филиппов вместе с дневальным без сопровождения сотрудника колонии проследовал в библиотеку, чтобы узнать, выписали ли на него газету. Из блока их с дневальным выпустил сотрудник колонии, однако, несколько десятков метров они прошли без сопровождения, а это считается нарушением. Этот случай и повлиял на характеристику из колонии.Зам. прокурора Петушинского района в своём выступлении попросил суд не поддерживать ходатайство об УДО.На данный момент уже выступили все стороны: защита, обвинение, сам Филиппов. Суд удалился для вынесения решения.