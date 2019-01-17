Телеведущая Лена Летучая дразнит
фолловеров снимками с роскошного отдыха. В ответ злопыхатели пишут, что звезда
плохо выглядит.
Телеведущая Лена Летучая дразнит
фолловеров снимками с роскошного отдыха. В ответ злопыхатели пишут, что звезда
плохо выглядит.
После Новогодних праздников
Елена вместе с мужем отправилась на Галапагосские острова. Знаменитость каждый
день публикует отчет о путешествии в своем Instagram.
Летучая активно знакомится
с местной флорой и фауной. Лене удалось повстречать
морского котика на остановке и столкнуться на пляже с единственной оставшейся
морской ящерицей на Земле. "Чарльз Дарвин, проводивший здесь в свое время свои
наблюдения, вдохновленный уникальными представителями животного мира
Галапагосских островов, разработал эволюционную теорию происхождения видов", – написала теледива в микроблоге.
На днях звезда перебралась на
соседний остров. Лена и ее супруг сняли номер с видом на побережье в роскошном
отеле. Однако отдых в тихоокеанском раю омрачают истошные крики морских котиков, которые
не умолкают ни днем, ни ночью.
Лена отмечает, что погода не
всегда бывает идеальной, к примеру, недавно их остров заливал дождь. Снимок под
названием "хмурое прекрасное утро" знаменитость также показала в соцсети.
В кадре Летучая позирует на фоне
затянутого тучами неба и серого океана. Звезда облачена в яркий лиф и
обтягивающие шорты.
Добавим, что внешний вид Лены
стал причиной для критики. Злопыхатели отмечали, что теледива, слишком
увлекаясь диетами, буквально высохла и потеряла женственные формы. Однако преданные
фанаты вступились за звезду.
"Лена, вы очень худая, это
не красиво уже... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В таком виде выглядите чересчур худой. Тонкие руки
и ноги тростинки", "в ее возрасте это не красиво, не малолетка же, нужны
формы, красивые формы, как у нее были", "Лена, вы большая молодец!
Искренне восторгаюсь вами и наблюдаю за вами уже несколько лет. Вы честный и
искренний человек. Вы – пример для подражания! Не слушайте злопыхателей– у вас
отличная фигура – никакой худобы, все в меру. Желаю счастья вам и вашей семье",
– писали интернет-обыватели.