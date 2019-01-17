Телеведущая Лена Летучая дразнит фолловеров снимками с роскошного отдыха. В ответ злопыхатели пишут, что звезда плохо выглядит.

Телеведущая Лена Летучая дразнитфолловеров снимками с роскошного отдыха. В ответ злопыхатели пишут, что звездаплохо выглядит.После Новогодних праздниковЕлена вместе с мужем отправилась на Галапагосские острова. Знаменитость каждыйдень публикует отчет о путешествии в своем Instagram.Летучая активно знакомитсяс местной флорой и фауной. Лене удалось повстречатьморского котика на остановке и столкнуться на пляже с единственной оставшейсяморской ящерицей на Земле. "Чарльз Дарвин, проводивший здесь в свое время своинаблюдения, вдохновленный уникальными представителями животного мираГалапагосских островов, разработал эволюционную теорию происхождения видов", – написала теледива в микроблоге.На днях звезда перебралась насоседний остров. Лена и ее супруг сняли номер с видом на побережье в роскошномотеле. Однако отдых в тихоокеанском раю омрачают истошные крики морских котиков, которыене умолкают ни днем, ни ночью.Лена отмечает, что погода невсегда бывает идеальной, к примеру, недавно их остров заливал дождь. Снимок подназванием "хмурое прекрасное утро" знаменитость также показала в соцсети.В кадре Летучая позирует на фонезатянутого тучами неба и серого океана. Звезда облачена в яркий лиф иобтягивающие шорты.Добавим, что внешний вид Леныстал причиной для критики. Злопыхатели отмечали, что теледива, слишкомувлекаясь диетами, буквально высохла и потеряла женственные формы. Однако преданныефанаты вступились за звезду."Лена, вы очень худая, этоне красиво уже... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В таком виде выглядите чересчур худой. Тонкие рукии ноги тростинки", "в ее возрасте это не красиво, не малолетка же, нужныформы, красивые формы, как у нее были", "Лена, вы большая молодец!Искренне восторгаюсь вами и наблюдаю за вами уже несколько лет. Вы честный иискренний человек. Вы – пример для подражания! Не слушайте злопыхателей– у васотличная фигура – никакой худобы, все в меру. Желаю счастья вам и вашей семье",– писали интернет-обыватели.