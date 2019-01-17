Трое учёных объяснят, как наука помогает разобраться в мистических явлениях и преодолеть суеверия

Трое учёных объяснят, как наука помогает разобраться в мистических явлениях и преодолеть суеверияТемой очередного научно-популярного ток-шоу «Разберём на атомы» станет «Наука и мистика». 23 января Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Владимира и Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашают всех желающих в музейный центр «Палаты».Трое учёных – филолог, историк и физик – объяснят, как наука помогает разобраться в мистических явлениях и преодолеть суеверия.О том, как мистика и суеверия отражаются во владимирской топонимике, расскажет Екатерина Кузнецова, кандидат филологических наук, доцент Владимирского филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации.Как и почему началась началась охота на ведьм? На основании чего женщину признавали ведьмой? Можно ли было доказать ей свою невиновность? На эти и другие вопросы ответит Андрей Тихонов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории, археологии и краеведения Гуманитарного института Владимирского государственного университета (ВлГУ).С темой «Физика привидений» выступит Антон Бурцев, инженер-оптик компании «Новые технологии лазерного термоупрочнения», сотрудник кафедры физики и прикладной математики ВлГУ.Шоу «Разберём на атомы» пройдёт по адресу: ул. Большая Московская, 58, «Палаты», 1 этаж, видеозал. Начало в 18:00. Участие в ток-шоу бесплатное, по предварительной регистрации:Для справки:«Разберём на атомы» — научно-популярное ток-шоу сети ИЦАЭ. Формат был разработан в Новосибирске в 2015 году.Дополнительная информация по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83.