Россия не будет принимать участия в ПАСЕ, пока регламент Совета Европы противоречит уставу этой организации, где сказано, что все 47 стран работают на равных правах. Об этом в прямом эфире программы 60 минут заявил заместитель председателя Госдумы, депутат от фракции Единая Россия Петр Толстой.

Россия не будет принимать участия в ПАСЕ, пока регламент Совета Европы противоречит уставу этой организации, где сказано, что все 47 стран работают на равных правах. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" заявил заместитель председателя Госдумы, депутат от фракции "Единая Россия" Петр Толстой."Дело не в ущемлении прав депутатов, а в хамском отношении к народу России, который уполномочил нас представлять его интересы в этой структуре. Нам же пытаются подсунуть какие-то частичные временные уступки", — пояснил депутат."При этом председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила сожаление, что российская делегация не принимает участия в Ассамблее. Многие депутаты даже не представляют, как выглядят русские. Это открывает поле для огромного количества русофобских спекуляций, которые существуют в ПАСЕ", — отметил парламентарий.При этом он подчеркнул, что сама Ассамблея перестала выполнять свои первоначальные функции по избранию руководящих органов Совета Европы."Теперь депутаты Парламентской Ассамблеи пытаются давать уроки нашей стране. Они учат нас, как нам жить, что делать с Крымом и так далее. Ни одна подобного рода резолюция никогда не будет принята российскими властями", — заверил Толстой.Кроме того, депутат коснулся еще одного вопроса, связанного с выходом России из ПАСЕ, — легитимности решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на территории России.Он пояснил, что легитимность ЕСПЧ на территории нашей страны вызывает вопрос. Ведь на сегодняшний день большая часть судей ЕСПЧ избрана без участия России. И сам факт того, что парламентарии не возвращаются в ПАСЕ, не означает, что Россия выходит из Совета Европы."Если Россия выйдет из Совета Европы, то решения ЕСПЧ на ее территории теряют свою легитимность. Но по факту, поскольку мы не участвуем в выборе судей, нас и так лишили возможности влиять на формирование этого важнейшего органа защиты прав граждан. Будем защищать права людей внутри страны нашими национальными институтами", — заключил Толстой.