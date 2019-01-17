В Госдуме 17 января, спустя почти год после внесения, депутаты обсуждали законопроект о поднятии до уровня МРОТ пособия родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Оно не индексировалось уже больше 5 лет. Больше 300 депутатов по этому вопросу отмолчались. В результате законопроект отклонен.

В Госдуме 17 января, спустя почти год после внесения, депутаты обсуждали законопроект о поднятии до уровня МРОТ пособия родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.Об их борьбе за то, чтобы пособие, которое не индексировалось уже больше пяти лет, наконец, подняли, 33Live.RuRu и некоторые другие СМИ писали не раз.Активисты собрали огромное количество подписей под петицией в Интернете и передали их властям, проводили согласованные пикеты, писали многочисленные письма в разные инстанции.В некоторых регионах – на региональном же уровне – их услышали, и где есть возможность, дали доплаты из местных бюджетов.Однако на федеральном уровне мытарства этих людей продолжаются. В Минтруде ссылаются на то, что нет строки в бюджете, в бюджет строка не может попасть, потому что нет законопроекта. Законопроект (от ЛДПР) год назад подготовили, но до него у депутатов никак не доходили руки. Несколько раз его обсуждение откладывалось.Когда же дошли, то оказалось, что судьба родителей, каждый день которых, по сути, это подвиг, более трех сотен депутатов оставила, по сути, равнодушными: решение принято не было.Судя по трансляции из Госдумы от 17 января (обсуждение на записи с 12:18), лишь несколько депутатов с пониманием отнеслись к проблемам родителей (зачастую – матерей-одиночек), которые не имеют возможности работать, потому что ежедневно и ежечасно ухаживают за своими детьми-инвалидами, получая пособие ниже МРОТ.Активно и аргументированно вступился за этот проект врач Алексей Куринный – депутат от фракции КПРФ. В своем выступлении он отметил, что сумма в 43 миллиарда, о которой идет речь, конечно, большая. Но, отметил парламентарий, "мы тратим огромные средства далеко не на самые первоочередные средства", а когда в богатой стране люди ведут нищенское (как многие родители детей-инвалидов) существование, то "это стыдно".Некоторые народные избранники при обсуждении этого законопроекта согласились с тем, что он заслуживает внимания, но нужно его дорабатывать — с учетом поиска источников бюджетного финансирования.Другие же, судя по некоторым выступлениям, до сих пор не разобрались в проблеме и не отличают пособие на детей-инвалидов от пособия для родителей, которые за ними ухаживают.Результат голосования по законопроекту № 386154-7 "О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы" говорит сам за себя. В зале присутствовали на этот момент больше 400 депутатов (по информации от источника, 413). Из них проголосовали лишь 95. Остальные предпочли отмолчаться.Гражданский активист Светлана Штаркова, которая сама воспитывает особенного ребенка и уже несколько лет борется за поднятие этого пособия, в комментарии Вестям.Ru рассказала, что люди, конечно, надеялись до последнего и очень разочарованы: "Больше года борьбы – зря".Но, говорит Штаркова, они не намерены опускать руки и будут пытаться найти возможности подать в Госдуму новый законопроект и стараться привлекать внимание властей к своей проблеме.