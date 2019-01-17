Украинские власти не будут гнушаются даже кровавых методов, чтобы удержать власть, считают политологи. Найденная на дамбе Мироновского водохранилища взрывчатка тому подтверждение.

Украинские власти не будут гнушаются даже кровавых методов, чтобы удержать власть, считают политологи. Найденная на дамбе Мироновского водохранилища взрывчатка тому подтверждение.Наблюдатели полагают, что украинский президент Петр Порошенко спланировал личную диверсию на случай проигрыша на предстоящих выборах. Одним из подтверждений этой теории служит тот факт, что на дамбе Мироновского водохранилища были обнаружены взрывные устройства."Есть очень большое подозрение, что ВСУ не комментируют эту закладку потому, что и они не знали. Эти закладки, призванные вызвать эскалацию военного конфликта – это запасной вариант лично президента Порошенко на случай, если он проиграет президентские выборы", – заявил в эфире телеканала "Россия-1" заявил украинский журналист Владимир Скачко.По его словам, у украинского президента на такой случай припасены "специальные люди", которые организуют закладки не только на Мироновское водохранилище, поскольку Порошенко хочет удержать власть любыми средствами."Украинские власти в последнее время поступают со всей страной и народом по принципу "Если не с нами, то пропадайте все пропадом". Я уверен, что такие закладки обнаружат и на других объектах. Потому что пушки – это последний довод этого короля, который, по большому счёту, обанкротился сам и обанкротил страну", – добавил эксперт.Ранее "Царьград" , что наблюдатели ОБСЕ обнаружили заложенную взрывчатку неподалеку от блокпоста ВСУ на дамбе водохранилища.