Оштрафовали на 100 тысяч за невывоз мусора. К такому наказанию привлекли одну из структур Минобороны, а именно федеральное государственное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление».

Оштрафовали на 100 тысяч за невывоз мусора. К такому наказанию привлекли одну из структур Минобороны, а именно федеральное государственное учреждение Центральное жилищно-коммунальное управление. Одной из задач данной организации является вывоз ТБО с контейнерной площадки многоквартирного дома, расположенного во Владимире. С поставленной задачей они не справились. Мусорный коллапс случился в октябре прошлого года. И это не единичный случай. Учреждение уже не раз привлекалось к административной ответственности по аналогичным нарушениям. Данные факты выявлены 19-й военной прокуратурой армии.