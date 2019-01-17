В мошенничестве с недвижимостью в Москве подозреваются четыре сотрудника отдела полиции по району Коньково. Полицейские были членами банды черных риелторов. Они задержаны, назначена служебная проверка.

В мошенничестве с недвижимостью в Москве подозреваются четыре сотрудника отдела полиции по району Коньково. Полицейские были членами банды черных риелторов. Они задержаны, назначена служебная проверка. По ее итогам сотрудники полиции могут быть уволены из правоохранительных органов по отрицательным мотивам.Информация о причастности полицейских к преступлениям была получена при расследовании случае мошенничества в отношении проживающих на юго-западе Москвы граждан, отметили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Материалы расследования были переданы в управление собственной безопасности московского главка полиции.Спецоперация по задержанию четырех полицейских-оборотней проходила совместно с ФСБ, Делами полицейских отдел занялся отдел по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета по Москве на Новокузнецкой улице. Адвокаты задержанных были немногословны.