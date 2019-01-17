Злоумышленники похитили с территории магазина порядка 235 тележек для перевозки продуктов...

«Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали 22-летнего жителя столицы по подозрению в совершении кражи имущества одного из супермаркетов столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В межмуниципальный отдел полиции от работника отдела безопасности одного из супермаркетов столицы поступило сообщение о краже. По словам заявителя, неизвестные лица похитили с территории магазина порядка 235 тележек для перевозки продуктов общей стоимостью более 855 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый 22-летний житель столицы.Установлено, что мужчина работал в супермаркете грузчиком и имел свободной доступ к складским помещениям, где находились транспортные тележки. Совместно с неустановленными соучастниками на автомобиле марки «Газель» они перевозили похищенное имущество для дальнейшей сдачи в пункт приема металлолома. Полученными денежными средствами злоумышленники распоряжались по своему усмотрению.Следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38