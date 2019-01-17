В ходе личного досмотра злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли МДМА, общей массой более 120 граммов...

Более 120 граммов наркотиков изъято сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО на юге столицы.Сотрудниками полиции на Варшавском шоссе был задержан 19-летний приезжий, подозреваемый в хранении наркотических средств.В ходе личного досмотра злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования данное вещество является наркотическим средством – МДМА, общей массой более 120 граммов.Следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22