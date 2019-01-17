Петр Порошенко рассказал иностранным дипломатам о том, как укрепил свою страну. Президент Украины поблагодарил Запад за поддержку Киева - которая, уверен украинский лидер, стала для Москвы холодным душем.

Петр Порошенко рассказал иностранным дипломатам о том, какукрепил свою страну. Президент Украины поблагодарил Запад за поддержку Киева -которая, уверен украинский лидер, стала для Москвы "холодным душем".Весь мир солидарен с Украиной, которая противостоитагрессивной России. Особенно это единство проявилось в ответ на "азовскуюатаку" российской стороны. Своим видением процессов, происходящих намировой арене, Петр Порошенко поделился на встрече с иностранными дипломатами."Я благодарен всем, кто поддержал нас в этот сложныймомент. Прежде всего тем государствам, которые стали соавторами и проголосовализа две важные резолюции на Генеральной Ассамблее ООН – о правах человека вКрыму и проблеме милитаризации Крыма и частей Черного и Азовского морей",– заявил украинский президент. По словам Порошенко, это означает, что Кремль заплатитза свою "агрессию" высокую цену.Порошенко убежден, что скоро эта цена станет для Москвынеподъемной. И тогда Украина вернет себе "временно оккупированные"Крым и Донбасс. Украинский лидер благодарен Западу за антироссийские санкции – которые, считает Порошенко, "больно бьютпо амбициям и аппетитам" Кремля. Петр Алексеевич считает, что именноограничительные меры в отношении России дали Украине время для того, чтобы окрепнуть политически,экономически и в военном плане.строит "демократическое, правовое, европейскоегосударство. Оно целенаправленно идет к членству в Европейском союзе и НАТО -ведь украинская армия, по словам президента, вошла в десятку мощных армийЕвропы.Напомним, что буквально на днях эксперты в Киеве, в отличие от , раскритиковали состояние армии Украины. На фронте остались только старыеобразцы вооружения, Вооруженные силы Украины не могут выполнять ключевыезадачи, о которых говорит Порошенко. В целом, по мнению экспертов, положение в армии хуже, чем в 2015 году,пишет РИА ФАН.