Петр Порошенко рассказал иностранным дипломатам о том, как
укрепил свою страну. Президент Украины поблагодарил Запад за поддержку Киева -
которая, уверен украинский лидер, стала для Москвы холодным душем.
Петр Порошенко рассказал иностранным дипломатам о том, как
укрепил свою страну. Президент Украины поблагодарил Запад за поддержку Киева -
которая, уверен украинский лидер, стала для Москвы "холодным душем".
Весь мир солидарен с Украиной, которая противостоит
агрессивной России. Особенно это единство проявилось в ответ на "азовскую
атаку" российской стороны. Своим видением процессов, происходящих на
мировой арене, Петр Порошенко поделился на встрече с иностранными дипломатами.
"Я благодарен всем, кто поддержал нас в этот сложный
момент. Прежде всего тем государствам, которые стали соавторами и проголосовали
за две важные резолюции на Генеральной Ассамблее ООН – о правах человека в
Крыму и проблеме милитаризации Крыма и частей Черного и Азовского морей",
– заявил украинский президент. По словам Порошенко, это означает, что Кремль заплатит
за свою "агрессию" высокую цену.
Порошенко убежден, что скоро эта цена станет для Москвы
неподъемной. И тогда Украина вернет себе "временно оккупированные"
Крым и Донбасс. Украинский лидер благодарен Западу за антироссийские санкции – которые, считает Порошенко, "больно бьют
по амбициям и аппетитам" Кремля. Петр Алексеевич считает, что именно
ограничительные меры в отношении России дали Украине время для того, чтобы окрепнуть политически,
экономически и в военном плане.
строит "демократическое, правовое, европейское
государство. Оно целенаправленно идет к членству в Европейском союзе и НАТО -
ведь украинская армия, по словам президента, вошла в десятку мощных армий
Европы.
Напомним, что буквально на днях эксперты в Киеве, в отличие от , раскритиковали состояние армии Украины. На фронте остались только старые
образцы вооружения, Вооруженные силы Украины не могут выполнять ключевые
задачи, о которых говорит Порошенко. В целом, по мнению экспертов, положение в армии хуже, чем в 2015 году,
пишет РИА ФАН.