В разгар рабочей недели звездные скандалы и не думают идти на спад. Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 января 2019 года.

В разгар рабочей недели звездные скандалы и не думают идти на спад. "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 января 2019 года.Ксения Собчак в бешенстве. Телеведущую разозлила реакция соцсетей и СМИ на ее визит в Киев. Светская львица и экс-кандидат в президенты уверяет, что в поездке нет политической подоплеки.Совсем никакой политики – просто поездка к друзьям, убеждает всех Собчак. При этом теледива решилась на путешествие, хотя сайт "Миротворец" внес ее в черный список. "Все *** (сошли с ума. – Прим. ред.) конечно на теме Украины. Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе ,что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)?" – возмутилась журналистка. ёМатериал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 января 2019 года, читайте в и специальных .