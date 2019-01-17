Российские теннисистки Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян не смогли выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде они уступили соответственно американке Мэдисон Киз и бельгийке Элизе Мертенс.

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян не смогли выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде они уступили соответственно американке Мэдисон Киз и бельгийке Элизе Мертенс.Первой вышла на корт Маргарита Гаспарян. Стартовый сет она практически без боя отдала Мертенс – 1:6. Во второй партии россиянка собралась, но все равно уступила со счетом 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.Представительнице США Киз понадобилось еще меньше времени, чтобы обыграть россиянку Анастасию Потапову. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась в пользу американки со счетом 6:3, 6:4.В следующем раунде Киз сыграет с Мертенс. Напомним, что Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 27 января.